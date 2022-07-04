Как и где спасались от жары петербуржцы в XIX веке? От кабинок для купания в Неве до шерстяного жилета-кальсон для плавания

Для посетителей купален существовал определенный свод правил. Мужчинам разрешали купаться с непокрытой головой (если только они не лысые), но непременно нужно было часто смачивать голову водой. А женщины должны покрывать голову непромокаемым чепцом. Для мужчин и женщин выделяли разные часы посещения. Дамы могли купаться с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 (во всяком случае такая практика существовала на курортах), а мужчины — с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00. В начале и в конце «дамского времени» звучал колокол, и мог вывешиваться специальный флаг — мужчинам в это время запрещалось посещать берег.

Самым удобным костюмом для купания у мужчин считался так называемый шерстяной жилет-кальсон (лучше — из альпака), род полукафтана «довольно свободно обхватывающий весь корпус». Дамы, помимо жилета-кальсона, могли носить маленькую блузу немного стянутую у поясницы, «чтобы скрывать таким образом свои формы от любопытных взоров».

Процесс купания не отличался от нынешнего времени. После отдыха в воде обычно рекомендовали гулять на открытом воздухе не менее часа, в течение которого нельзя было садиться и есть, пить можно. В пособии 1880 года «Наставление купающимся в реке. Как следует купаться, кому и при каких условиях полезно купание» сказано: «Малокровным в это время следует пить теплое молоко, а полнокровным — чистую воду по одному глотку каждую минуту». До революции существовала целая культура купания, с тех пор многое изменилось, но традиция — отдыхать на местных водоемах — осталась неизменной.