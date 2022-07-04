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Как и где спасались от жары петербуржцы в XIX веке? От кабинок для купания в Неве до шерстяного жилета-кальсон для плавания

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Петербурге побил температурный рекорд — в пошлый уикенд температура в городе прогрелась до 32 градусов. Кто из нас в такую жару не мечтает окунуться? Правда, Роспотребназдор запретил отдыхать во всех водоемах города, кроме одного. Но были времена, когда купались в Неве, несмотря на сильные подводные течения и волны. Как? Специально для «Собака.ru» руководитель Центра петербурговедения Маяковки, автор блога From Past With Love Мария Тычинина поднимает библиотечные архивы.

Отношения с купанием у петербуржцев складывались непросто — плавать умел мало кто. «Из всех видов спорта наименее известным и распространенным в России является плавание», — писала в июле 1908 года петербургская пресса. Поводом для таких размышлений стало открытие первой официальной школы плавания в России. Одним из приоритетных направлений ее работы, кстати, было обучение плаванию дам, большинство которых не умело даже держаться на воде.

Непростой характер Невы — сильные подводные течения и волны — приводил к несчастным случаям, об этом в 1820-м писали в «Медико-топографическом описании Петербурга. «Купание и плавание в Неве и на отдаленных берегах подает нередко повод к несчастным случаям. Страсть к купанию в реке, отважность к тому многих вовсе неумеющих плавать и непреодолимая сила гонимых ветром волн, которая и самого искусного пловца вскоре низлагает, к тому ж незнание безопасных мест, каковые должны быть обозначены, легко подвергают опасности жизни юных наших смельчаков, из коих некоторые скончали таким образом дни свои и стоили многих слез опечаленным родителям».

Материал предоставлен Марией Тычининой

Чертеж купальни из издания «Проекты»: 1. Купальни с раздевальной. 2. Садовой беседки с верандой, с описанием постройки их. Александра Папенгута, 1906 год

Чтобы обезопасить петербуржцев, на Неве и каналах в XIX веке начали создавать общественные купальни. Это крытые большие плоты с бассейнами внутри. С берега по деревянной лестнице человек переходил на плот, обтянутый полотном из парусины. В полу сделано четырехугольное отверстие, внизу которого прикреплен ящик. Вода в ящике находилась на одном уровне с рекой. По сторонам отверстия стояли скамьи, где люди раздевались и оставляли одежду. Ящики по размеру были разными: одни — вмещали одного человека, другие — 20. «Таковые поистине полезные купальни находятся у каждого корпуса и казарм, куда кадеты и солдаты в летние месяцы под надзором приходят попеременно для помытия и укрепления тела», — сообщает «Медико-топографическое описание Петербурга».

Материал предоставлен Марией Тычининой

Иллюстрация из книги «Гигиена купающихся: (Когда, где и как нужно купаться)» Николая Зинченко, 1899 год

Лучшие купальни в Петербурге находились у Литейного моста, у Адмиралтейства, на Васильевском острове, близь Университета, у Сампсониевского моста и на Ново-Деревенской набережной у увеселительного сада «Аркадия» (ныне станция метро «Черная речка». — Прим. ред.) Немало общественных купален открыли и на дачных территориях: напротив парка Лесного института, между нынешними станциями метро «Площадь Мужества» и «Лесная»; в Серебряном пруду на Институтском проспекте. В «местности Удельной» одна купальня была на Удельном проспекте, между Мезенской и современной Забайкальской улицей, а вторая — на углу Ярославского проспекта и Кольской улицы. А вот как описывали главный водоем Коломяг: «Речки или озера для купания эта местность не имеет. Небольшой же пруд в графском парке, с общественной купальней, имеет такую воду, что не всякий дачник решиться пользоваться ей для купания».

Материал предоставлен Марией Тычининой

Юмореска из газеты «Новое время» от 14(27) июля 1912 год

Подобные заведения держали частные лица — и являли собой в жаркое время хорошее средство для получения доходов. Крупные общественные купальни, согласно свидетельствам историка Петра Столпянского, содержали иностранцы. Одно из лучших таких заведений в 1830-е находилось в Неве у самого Летнего сада — и принадлежало швейцарскому гимнасту и писателю Густаву де Паули. Сюда захаживал Александр Пушкин. «Мы с братом ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против Летнего сада. Один раз, барахтаясь в воде и кое-как тогда плавая, я не заметил как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким, приветливым голосом сказал: “Позвольте мне вам показать, как надо плавать. Вы не размахивайте руками — надо по-лягушачьи”. И тут кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру плавания, но вдруг отплыв от нас, сказал вошедшему в купальню господину: “А, здравствуй, Вяземский!”. Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали: это должен быть Пушкин», — вспоминал гвардейский поручик Сухотин. Купальня Паули была предназначена исключительно для мужчин. А вот для женщин точно такое же заведение уже в конце 1850-х открыли у Академии художеств на Васильевском острове.

Материал предоставлен Марией Тычининой

Рисунок из книги «Воздушное купание как лечебное и закаливающее средство» Иогана Ламана, 1907 год

Для посетителей купален существовал определенный свод правил. Мужчинам разрешали купаться с непокрытой головой (если только они не лысые), но непременно нужно было часто смачивать голову водой. А женщины должны покрывать голову непромокаемым чепцом. Для мужчин и женщин выделяли разные часы посещения. Дамы могли купаться с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 (во всяком случае такая практика существовала на курортах), а мужчины — с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00. В начале и в конце «дамского времени» звучал колокол, и мог вывешиваться специальный флаг — мужчинам в это время запрещалось посещать берег.

Самым удобным костюмом для купания у мужчин считался так называемый шерстяной жилет-кальсон (лучше — из альпака), род полукафтана «довольно свободно обхватывающий весь корпус». Дамы, помимо жилета-кальсона, могли носить маленькую блузу немного стянутую у поясницы, «чтобы скрывать таким образом свои формы от любопытных взоров».

Процесс купания не отличался от нынешнего времени. После отдыха в воде обычно рекомендовали гулять на открытом воздухе не менее часа, в течение которого нельзя было садиться и есть, пить можно. В пособии 1880 года «Наставление купающимся в реке. Как следует купаться, кому и при каких условиях полезно купание» сказано: «Малокровным в это время следует пить теплое молоко, а полнокровным — чистую воду по одному глотку каждую минуту». До революции существовала целая культура купания, с тех пор многое изменилось, но традиция — отдыхать на местных водоемах — осталась неизменной. 

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