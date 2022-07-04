Как и где спасались от жары петербуржцы в XIX веке? От кабинок для купания в Неве до шерстяного жилета-кальсон для плавания

Петербурге побил температурный рекорд — в пошлый уикенд температура в городе прогрелась до 32 градусов. Кто из нас в такую жару не мечтает окунуться? Правда, Роспотребназдор запретил отдыхать во всех водоемах города, кроме одного. Но были времена, когда купались в Неве, несмотря на сильные подводные течения и волны. Как? Специально для «Собака.ru» руководитель Центра петербурговедения Маяковки, автор блога From Past With Love Мария Тычинина поднимает библиотечные архивы.
Отношения с купанием у петербуржцев складывались непросто — плавать умел мало кто. «Из всех видов спорта наименее известным и распространенным в России является плавание», — писала в июле 1908 года петербургская пресса. Поводом для таких размышлений стало открытие первой официальной школы плавания в России. Одним из приоритетных направлений ее работы, кстати, было обучение плаванию дам, большинство которых не умело даже держаться на воде.
Непростой характер Невы — сильные подводные течения и волны — приводил к несчастным случаям, об этом в 1820-м писали в «Медико-топографическом описании Петербурга. «Купание и плавание в Неве и на отдаленных берегах подает нередко повод к несчастным случаям. Страсть к купанию в реке, отважность к тому многих вовсе неумеющих плавать и непреодолимая сила гонимых ветром волн, которая и самого искусного пловца вскоре низлагает, к тому ж незнание безопасных мест, каковые должны быть обозначены, легко подвергают опасности жизни юных наших смельчаков, из коих некоторые скончали таким образом дни свои и стоили многих слез опечаленным родителям».
Чертеж купальни из издания «Проекты»: 1. Купальни с раздевальной. 2. Садовой беседки с верандой, с описанием постройки их. Александра Папенгута, 1906 год
Чтобы обезопасить петербуржцев, на Неве и каналах в XIX веке начали создавать общественные купальни. Это крытые большие плоты с бассейнами внутри. С берега по деревянной лестнице человек переходил на плот, обтянутый полотном из парусины. В полу сделано четырехугольное отверстие, внизу которого прикреплен ящик. Вода в ящике находилась на одном уровне с рекой. По сторонам отверстия стояли скамьи, где люди раздевались и оставляли одежду. Ящики по размеру были разными: одни — вмещали одного человека, другие — 20. «Таковые поистине полезные купальни находятся у каждого корпуса и казарм, куда кадеты и солдаты в летние месяцы под надзором приходят попеременно для помытия и укрепления тела», — сообщает «Медико-топографическое описание Петербурга».
Иллюстрация из книги «Гигиена купающихся: (Когда, где и как нужно купаться)» Николая Зинченко, 1899 год
Лучшие купальни в Петербурге находились у Литейного моста, у Адмиралтейства, на Васильевском острове, близь Университета, у Сампсониевского моста и на Ново-Деревенской набережной у увеселительного сада «Аркадия» (ныне станция метро «Черная речка». — Прим. ред.) Немало общественных купален открыли и на дачных территориях: напротив парка Лесного института, между нынешними станциями метро «Площадь Мужества» и «Лесная»; в Серебряном пруду на Институтском проспекте. В «местности Удельной» одна купальня была на Удельном проспекте, между Мезенской и современной Забайкальской улицей, а вторая — на углу Ярославского проспекта и Кольской улицы. А вот как описывали главный водоем Коломяг: «Речки или озера для купания эта местность не имеет. Небольшой же пруд в графском парке, с общественной купальней, имеет такую воду, что не всякий дачник решиться пользоваться ей для купания».
Юмореска из газеты «Новое время» от 14(27) июля 1912 год
Подобные заведения держали частные лица — и являли собой в жаркое время хорошее средство для получения доходов. Крупные общественные купальни, согласно свидетельствам историка Петра Столпянского, содержали иностранцы. Одно из лучших таких заведений в 1830-е находилось в Неве у самого Летнего сада — и принадлежало швейцарскому гимнасту и писателю Густаву де Паули. Сюда захаживал Александр Пушкин. «Мы с братом ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против Летнего сада. Один раз, барахтаясь в воде и кое-как тогда плавая, я не заметил как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким, приветливым голосом сказал: “Позвольте мне вам показать, как надо плавать. Вы не размахивайте руками — надо по-лягушачьи”. И тут кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру плавания, но вдруг отплыв от нас, сказал вошедшему в купальню господину: “А, здравствуй, Вяземский!”. Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали: это должен быть Пушкин», — вспоминал гвардейский поручик Сухотин. Купальня Паули была предназначена исключительно для мужчин. А вот для женщин точно такое же заведение уже в конце 1850-х открыли у Академии художеств на Васильевском острове.
Рисунок из книги «Воздушное купание как лечебное и закаливающее средство» Иогана Ламана, 1907 год
Для посетителей купален существовал определенный свод правил. Мужчинам разрешали купаться с непокрытой головой (если только они не лысые), но непременно нужно было часто смачивать голову водой. А женщины должны покрывать голову непромокаемым чепцом. Для мужчин и женщин выделяли разные часы посещения. Дамы могли купаться с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 (во всяком случае такая практика существовала на курортах), а мужчины — с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00. В начале и в конце «дамского времени» звучал колокол, и мог вывешиваться специальный флаг — мужчинам в это время запрещалось посещать берег.
Самым удобным костюмом для купания у мужчин считался так называемый шерстяной жилет-кальсон (лучше — из альпака), род полукафтана «довольно свободно обхватывающий весь корпус». Дамы, помимо жилета-кальсона, могли носить маленькую блузу немного стянутую у поясницы, «чтобы скрывать таким образом свои формы от любопытных взоров».
Процесс купания не отличался от нынешнего времени. После отдыха в воде обычно рекомендовали гулять на открытом воздухе не менее часа, в течение которого нельзя было садиться и есть, пить можно. В пособии 1880 года «Наставление купающимся в реке. Как следует купаться, кому и при каких условиях полезно купание» сказано: «Малокровным в это время следует пить теплое молоко, а полнокровным — чистую воду по одному глотку каждую минуту». До революции существовала целая культура купания, с тех пор многое изменилось, но традиция — отдыхать на местных водоемах — осталась неизменной.
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