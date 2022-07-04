Статистика дня: «удаленка» сохранилась только в 11% российских компаний

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», на сегодняшний день дистанционный формат работы практикует лишь каждая девятая компания — чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. В конце марта «удаленка» действовала в каждой четвертой компании, тогда как в разгар пандемии, в мае 2020 года, в 6 из 10.

В столицах работодателей, разрешающих «удаленку», больше: 15% в Москве и 13% в Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций. Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть «удаленка», их менее 10%.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный. Действие ограничительных мер в городе продлено до 31 августа. Из послаблений — на торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек.