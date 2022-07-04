18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Статистика дня: «удаленка» сохранилась только в 11% российских компаний

Поделиться:

Российских компаний, в которых действует удаленный режим работы, за три месяца стало в два раза меньше. Работать из дома теперь могут лишь сотрудники 11% предприятий.

Shutterstock.com

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», на сегодняшний день дистанционный формат работы практикует лишь каждая девятая компания — чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. В конце марта «удаленка» действовала в каждой четвертой компании, тогда как в разгар пандемии, в мае 2020 года, в 6 из 10. 

В столицах работодателей, разрешающих «удаленку», больше: 15% в Москве и 13% в Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций. Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть «удаленка», их менее 10%. 

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный. Действие ограничительных мер в городе продлено до 31 августа. Из послаблений — на торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: