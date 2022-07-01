Как Solid Water изготовил статуэтки для победителей премии «ТОП 50»

В этом году «Собака.ru» наградила лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» памятными статуэтками из переработанного стекла. Их изготовила компания Solid Water — бренд посуды и интерьерных решений из Петербурга.

50 статуэток произвели эко-осознанно, а если быть точными — сделали из осколков, которые скапливаются на посудной мануфактуре.