Как Solid Water изготовил статуэтки для победителей премии «ТОП 50»

В этом году «Собака.ru» наградила лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» памятными статуэтками из переработанного стекла. Их изготовила компания Solid Water — бренд посуды и интерьерных решений из Петербурга.
50 статуэток произвели эко-осознанно, а если быть точными — сделали из осколков, которые скапливаются на посудной мануфактуре.
Анастасия Михайленко
Сооснователь проекта Solid Water
Solid Water создает посуду серийно, выпуская ее небольшими тиражами. Именно поэтому мы крайне редко беремся за разработку и создание нестандартных для нашего производства предметов. Но идея создания статуэток из ресайкл-материала нас очень заинтересовала!
«Ледяная текстура» статуэток получается, когда вместе спекаются раздробленные до определенной фракции осколки листового стекла. Первоначально осколки спекаются в неровные блоки стекла с острыми краями. Далее эти самые блоки раскраиваются специальными инструментами на нужные фрагменты и каждый кусочек шлифуется, чтобы текстура «заиграла». Финальная матировка поверхности придает стекла нежность и чувственность, а также делает его очень тактильным и приятным на ощупь.
Использование остатков стекла и работа с переработкой — это наш способ разумного использования ресурсов. Сейчас наше производство выпускает около 2000 единиц посуды в месяц, чем генерирует примерно 200-300 кг обрезков стекла. Используя этот материал мы уменьшаем мусорный след и делаем нашу финансовую модель бизнеса более рентабельной.
Также мы работаем с бутылочным стеклом, которое забираем в барах и ресторанах Петербурга. В итоге получаются отличные стаканы, подсвечники, вазы и графины.
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