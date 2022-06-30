18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге вырастет плата за вывоз мусора с июля

Поделиться:

С 1 июля петербуржцы будут больше платить за вывоз мусора. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) увеличится почти на два рубля за один квадратный метр жилья, сообщил Смольный.

Единый тариф на услугу по обращению с ТКО в июле увеличится с 969,70 рубля до 1 260,43 рубля. При пересчете с одного квадратного метра площади квартиры надо будет платить не 6,40 рубля, а 8,32 рубля. Повышение цены связано с переходом на новую систему обращения с ТКО в Петербурге.

Помимо этого, увеличится стоимость других коммунальных услуг. В частности, тариф на воду подорожает на 1,7%, теплоснабжение — на 3,6%, газ — на 3,2%, а электроэнергия — в среднем на 5%. В итоге суммарный платеж за все коммунальные услуги во второй половине 2022 года вырастет не более, чем на 5%.

Напомним, правительство Петербурга хочет создать единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ. Вместе с этим в городе появится одна общая квитанция для оплаты коммунальных услуг.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: