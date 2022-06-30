В Петербурге вырастет плата за вывоз мусора с июля

Единый тариф на услугу по обращению с ТКО в июле увеличится с 969,70 рубля до 1 260,43 рубля. При пересчете с одного квадратного метра площади квартиры надо будет платить не 6,40 рубля, а 8,32 рубля. Повышение цены связано с переходом на новую систему обращения с ТКО в Петербурге.

Помимо этого, увеличится стоимость других коммунальных услуг. В частности, тариф на воду подорожает на 1,7%, теплоснабжение — на 3,6%, газ — на 3,2%, а электроэнергия — в среднем на 5%. В итоге суммарный платеж за все коммунальные услуги во второй половине 2022 года вырастет не более, чем на 5%.

Напомним, правительство Петербурга хочет создать единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ. Вместе с этим в городе появится одна общая квитанция для оплаты коммунальных услуг.