Смольный планирует ввести единую квитанцию для оплаты услуг ЖКХ

Новая структура появится после присоединения АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», рассказали в городской администрации.

«Создание единого информационно-расчетного центра значительно упростит расчеты по всем коммунальным платежам. Петербуржцы будут получать одну платежку — за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт», — отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас ВЦКП «Жилищное хозяйство» обслуживает порядка 70% жилищного фонда Петербурга. Смольный за последние пять лет вложил порядка 1,5 млрд рублей на техническое дооснащение центра.

Также после объединения двух структур петербуржцам будет приходить одна общая квитанция для оплаты услуг ЖКХ.