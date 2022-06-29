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В Петербурге сократят зеленые зоны. Все ради строительства Большого Смоленского моста и путепровода

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В Петербурге решили уменьшить площади нескольких зеленых зон ради строительства моста и путепровода. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Заксобрания.

Shutterstock.com

Территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) станут меньше из-за строительства Большого Смоленского моста, реконструкции Цимбалинского путепровода и реализации проекта интерактивного центра сказок Пушкина.

Под сокращение попадут сквер ДОСААФ, Смоленский сад и еще шесть скверов. Однако на нескольких зеленых зонах добавят территорий, а в перечень ЗНОП внесут новые объекты, например сквер у площади Культуры.

В целом площадь зеленых насаждений вырастет с 6006,8 почти до 6010 га. При этом количество зеленых зон вырастет в Невском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Напомним, сроки строительства Большого Смоленского моста в Петербурге перенесли на два года. Строительство обещают завершить к концу 2030 года, однако раньше сообщалось, что возведение моста планировалось в 2023-2028 годах.

В конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий.

 

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