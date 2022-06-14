Сроки строительства Большого Смоленского моста в Петербурге перенесли на два года

«Объект дорогостоящий. В прошлом году появился вариант его постройки с привлечением дополнительного финансирования. Сейчас по заказу частного инвестора «СЭТЛ ГРУПП» ведется проектирование. Срок завершения — март 2023 года. В соответствии с госпрограммой строительство запланировано на 2025-2030 годы», — заявил градоначальник.

Ранее сообщалось, что возведение моста планировалось в 2023-2028 годах. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий.