В Петербурге выбирают вариант маршрута ветки от Пулково до Балтийского вокзала

В концепции развития петербургского железнодорожного узла сразу закладывали заход в Пулково одного из двух маршрутов городской электрички: Ораниенбаум — Белоостров. Однако по просьбе экс-вице-губернатора Максима Соколова РЖД предусмотрели возможность связи с аэропортом не в 2027-2028 годах, когда запустят электричку, а раньше — в 2024-2025 годах.

«Принятая концепция предусматривает организацию сквозного движения через аэропорт Пулково, однако к 2024-2025 годам организация такого движения не представляется возможным. Поэтому сейчас идет проектирование челночного движения. Основные проектные решения (ОПР) мы закончим в этом году однозначно. В начале следующего года пойдет стадия "П", то есть само проектирование», — рассказал главный инженер Октябрьской железной дороги Виктор Иванов.

Основная часть будет располагаться на Балтийском вокзале. Для этого там спроектируют дополнительные пути. По словам Иванова, сейчас обсуждается вариант, как заходить в Пулково: со стороны станции Шоссейная (от Лужского хода) или со стороны Ульянки. Как только закончат принимать основные проектные решения будут понятны технологические, технические и финансовые аспекты двух вариантов. На их основе сделают выбор.

«Если планы по финансированию, которые есть сейчас, не изменятся и не будут уменьшены, то чисто технически проектные работы на основании ОПР реально сделать в течение 2023 года с прохождением экспертизы», — сообщил Иванов.

Однако пока Смольный никак не комментировал информацию относительно проекта по железнодорожной связи с аэропортом. Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков отмечал, что ветка от Балтийского вокзала до Пулково входит в перечень городских приоритетов.

Напомним, в 2019 году федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждали очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города. Тогда предлагали использовать существующее пригородное движение — так, добраться до терминала предлагали путем подземного передвижения.

А в 2021 году власти Петербурга заключили соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». Документ подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. На новый терминал потратят более 40 миллиардов рублей.