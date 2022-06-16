Таймлапс дня: в Петербурге засняли восход «клубничного суперлуния»

В ночь с 14 на 15 июня в Петербурге показалось «клубничное суперлуние». Полная луна взошла над городом и озарила своим светом. Показываем видео и фото природного явления.
Таймлапс опубликовали на канале «Астро Фото Болото». Там же рассказали, что июньские полнолуния называют «клубничными» из-за ярких оттенков красного и розового, которым окрашивается спутник Земли.
«Луна в Петербурге будет находиться невысоко над горизонтом и совсем недолго, восходы около 10 вечера, а закаты около трех часов ночи», — сказано в Telegram-канале сообщества.
А еще полную луну застал фотограф Антон Кубышкин над Парнасом. Красные оттенки космическое тело потеряло, но красоту — нет.
А ранее Лахта Центр показал лунную дорогу на поверхности Финского залива, запечатленную в таймлапсе на протяжении нескольких дней. Медитативное видео дня!
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