18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В бывшей промзоне «Горская» построят туристический кластер

Поделиться:

В бывшей промзоне «Горская» на побережье Невской губы построят туристический кластер. Проект начнут реализовывать в следующем году. Соглашение подписано на ПМЭФ между Петербургом, АО «Корпорация Туризм. РФ» и СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», сообщает «Ъ-СПб». 

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock

Концепция включает в себя многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, объекты туристской и спортивной инфраструктуры, а также яхтенный порт со стоянкой и сервисом для судов. Кластер построят на площади 130 га между КАД, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. По словам командора «Яхт-клуба Санкт‑Петербурга» Владимира Любомирова, проект начнут реализовывать в следующем году, а завершат — за 3–4 года. Объем инвестиций составит не менее 10 млрд рублей. 

В прошлом году Смольный подписал соглашение с ООО «Мегалайн». Девелопер хотел построить на территории «Горской» производственный кластер, объекты туристической и общественно-деловой инфраструктуры. Но землю от города компания не получила. Здесь мы писали о том, как могла бы выглядеть территория. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: