В бывшей промзоне «Горская» построят туристический кластер

Концепция включает в себя многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, объекты туристской и спортивной инфраструктуры, а также яхтенный порт со стоянкой и сервисом для судов. Кластер построят на площади 130 га между КАД, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. По словам командора «Яхт-клуба Санкт‑Петербурга» Владимира Любомирова, проект начнут реализовывать в следующем году, а завершат — за 3–4 года. Объем инвестиций составит не менее 10 млрд рублей.

В прошлом году Смольный подписал соглашение с ООО «Мегалайн». Девелопер хотел построить на территории «Горской» производственный кластер, объекты туристической и общественно-деловой инфраструктуры. Но землю от города компания не получила. Здесь мы писали о том, как могла бы выглядеть территория.