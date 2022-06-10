В Петербурге появился еще один памятник Петру I — «спасающему утопающих близ Лахты»

Монумент создан по мотивам памятника Леопольда Бернштама «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты» и установлен на северном берегу Лахтинской гавани — возле Лахта Центра. История его прототипа началась в 1907 году, когда на выставке в Париже императору Николаю II понравилась работа скульптора — эскиз памятника Петру I. Все затраты на приобретение и установку Николай II оплатил из собственных средств. Памятник был открыт 27 июня 1909 года на Адмиралтейской набережной в день двухсотлетия Полтавской битвы.

В основе композиции лежит легенда о причине смерти Петра I. По утверждению академика Якоба Штелина, 5 ноября 1724 года царь, возвращаясь из поездки, обнаружил у Лахты севший на мель бот с людьми, бросился их спасать, простудился в ледяной воде и заболел. В 1919 году памятник был демонтирован согласно постановлению Совета народных комиссаров. Авторской копии изваяния «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты» не сохранилось.

«Петр Первый взял на себя ответственность за всю нашу Россию, за живущих в ней людей. И сегодня мы благодарны ему за то, что он дал новый импульс развитию нашей страны, основал наш город», — отметил на открытии губернатор Петербурга Александр Беглов. «Памятник, без сомнения, является знаком уважения и любви, нашей с вами любви к традициям нашего города, к его богатой истории, к его богатой культуре», — добавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.