Власти Петербурга пообещали закупить к зиме более тысячи коммунальных машин

Площадь внутриквартальных территорий общего пользования в Петербурге, включая проезды, — более 55 миллионов квадратных метров. Зимой 2021-2022 для их уборки было задействовано 49 подрядчиков, контракты с которыми заключались на государственной основе.

Порядка 12 миллионов рублей были удержаны в виде штрафов из-за многочисленных недостатков при уборке территорий. В связи с этим следующей зимой предусмотрен уход от контрактной системы уборки: теперь внутриквартальные территории будут обслуживать государственные бюджетные организации, для которых организуют централизованную закупку специализированной уборочной техники.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, для этих целей Смольный намерен закупить 1 160 коммунальных машин и 616 комплектов навесного оборудования. Всю приобретаемую технику поставят на баланс государственных бюджетных учреждений. Это будут машины российской или беларусской сборки — «Ковровского электромеханического завода», «БЕЛАРУСЬ-МТЗ», предприятия «ПО Вулкан».

«Мы должны быть уверены, что на выделенные бюджетные средства будет приобретена именно та техника и в том количестве, которое необходимо городу зимой. Но важно помнить, что Петербург должен быть красивым, чистым и ухоженным в любое время года», — заявил Беглов.

Напомним, в преддверии наступления календарного лета в Петербург поступила первая партия новой техники для зимней уборки. В частности, с наступлением холодов улицы будут очищать от выпавших осадков пять ламповых снегопогрузчиков.