Готовь сани летом: первую партию новой техники для зимней уборки поставили в Петербург

Как сообщили в Комитете по благоустройству, следующей зимой на улицы Петербурга выйдут пять новых лаповых снегопогрузчиков СнП-17, закупленных городом у тульского предприятия АО НПО «Плавский». Данную модель власти называют «самой любимой в народе коммунальной техникой», так как «ее облик практически не меняется с советских времен, и она очень выручает дорожников при уборке снега на больших проспектах и магистралях».

«Тульские машины — это, конечно, уже совсем новая современная техника. У них лучше проходимость, маневренность и функциональность. Конкретно эту модель отличает увеличенная длина стрелы. Если прежние машины могли грузить снег только в небольшие самосвалы, то эта способна наполнить даже 30-кубовый четырехосный КамАЗ прямо по ходу движения через кабину грузовика», — отчитались в комблаге.

Использование такой технологии исключает необходимость дополнительного маневрирования самосвалов с выездом на полосу встречного движения, а также не сковывает транспортные потоки и не создает аварийные ситуации, как итог повышая производительность уборки и безопасность дорожного движения. В комбаге уверяют: «механизаторам эти снегопогрузчики тоже должны понравиться» за кабины с отоплением и вентиляцией, гидроусилитель руля, управление механизмами с помощью джойстика. «В минувшую зиму в Петербурге уже работали несколько таких машин, и все получили самые лучшие отзывы», — резюмировали в комитете.

Всего к старту зимнего сезона в Петербург поставят 69 единиц различной техники.