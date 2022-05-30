«Люди борются с борщевиком с помощью гербицидов, обрезания корней, скашивания, удаления цветочных головок и замены их другой растительностью. Но растение настолько плодовитое и неприхотливое, что для его искоренения требуется несколько лет упорных усилий. Наше исследование показывает, что, если оставить его наедине с собой, борщевик, по всей вероятности, расширит свой ареал уже в ближайшие десятилетия», — говорит первый автор исследования, выпускница Сколтеха Диана Колдасбаева.

Прогноз пригодности среды обитания борщевика в ходе исследования был сделан алгоритмом машинного обучения на основе доступных в настоящее время данных. Для составления прогноза алгоритм опирается на восемь климатических и почвенных характеристик: содержание песка в почве, среднюю температуру, количество осадков в самый влажный месяц года и другие.

Прогноз на сегодня соответствует тому, что известно о текущем распространении борщевика — независимо от траектории потепления климата практически вся европейская часть России, за исключением самых северных регионов, будет подвержена риску заражения борщевиком. Прогноз на 2040-2060-е годы предполагает значительный риск заражения новых территорий — вплоть до самых северных уголков континента.

Сторонние эксперты подтверждают, что развитие событий в прогнозируемом направлении возможно. В частности, об этом говорить доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский, ссылаясь на малое число «естественных врагов» бощевика и тот факт, что «ничто не мешает его распространению». «Он отлично себя чувствует в средней полосе, потому что его родина — среднегорье Кавказа, где климат очень похож на наш», — приводит РБК его слова. За 30 лет, по мнению Введенского, борщевик может настолько стать частью экосистемы, что появятся насекомые, бактерии, вирусы, которые смогут ограничить его распространение.

Напомним, прошлым летом в Петербурге и на территории Ленинградской области расплодился борщевик. На борьбу с ядовитым растением, оставляющим ожоги после прикосновения, отправили осужденных. Эксперимент запустила администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района.