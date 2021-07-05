Ядовитое растение расплодилось в Петербурге

С начала лета горожане жалуются на заполонивший Петербург и Ленобласть борщевик. Сорняк оставляет ожоги после прикосновения.
-
Фото: Shutterstock.com
По словам «Фонтанки», в комитете по благоустройству сообщили, что для эффективной работы по уничтожению растения необходим комплексный подход. Подключиться к проблеме должны и исполнительные органы власти, муниципалитеты, управляющие компании, а также другие лица, которые содержат зеленые территории. При этом, как правило, жалобы петербуржцев в основном касаются именно внутриквартальных территорий.
Во многих районах с ситуацией борются специалисты, а некоторые жители города не дожидаются помощи и пробуют решить проблему своими силами.
В Роспотребнадзоре советуют все же набраться терпения и доверить борьбу с борщевиком специалистам.
Опасное растение беспокоит горожан с начала лета. Очередное скопление борщевика появилось вдоль Муринского ручья, растение распространилось по всему Калининскому району. А до этого на шоссе Революци. При этом борьба с сорняком идёт постоянно: заросли обрабатывают специальным средством, но полностью уничтожить его сложно. При прикосновении борщевик оставляет на теле человека ожоги, причём проявиться они могут даже через несколько дней после контакта.
Как сообщает аллерголог-иммунолог Надежда Логина «Невским новостям», борщевик вызывает аллергическую реакцию благодаря фотосенсибилизирующим веществам фурокумаринам. Они обладают сильными раздражающими действиями при попадании на кожу и слизистые оболочки, так как последние становятся более восприимчивыми к воздействию солнечных лучей. Поэтому при попадании сока на кожу нужно тщательно и быстро смыть его теплой водой с мылом. Нельзя подвергать себя облучению солнца и, при возможности, обратиться к врачу.
Если на коже появляются ожоги, то следует принять антигистаминные препараты, закрыть пораженные места одеждой. Не нужно накладывать повязки или использовать народные методы лечения, например, мазать место ожога маслом, сметаной или какими-либо жирными мазями.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.