Ядовитое растение расплодилось в Петербурге

По словам «Фонтанки», в комитете по благоустройству сообщили, что для эффективной работы по уничтожению растения необходим комплексный подход. Подключиться к проблеме должны и исполнительные органы власти, муниципалитеты, управляющие компании, а также другие лица, которые содержат зеленые территории. При этом, как правило, жалобы петербуржцев в основном касаются именно внутриквартальных территорий.

Во многих районах с ситуацией борются специалисты, а некоторые жители города не дожидаются помощи и пробуют решить проблему своими силами.

В Роспотребнадзоре советуют все же набраться терпения и доверить борьбу с борщевиком специалистам.