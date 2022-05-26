В ночь на воскресенье в Петербурге будет работать метро. Как еще изменится работа транспорта из-за Дня города?

В ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 мая, петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Движение поездов в ночное время будет осуществляться с увеличенными интервалами.

С 02:00 до 04:30 в кассах и автоматах, расположенных в вестибюлях станций метрополитена, можно будет приобрести только жетоны за наличный расчет. При этом оплатить проезд в турникетах можно будет всеми видами действующих проездных билетов или банковской картой.

Также в ночь с 28 на 29 мая, а именно в период с 00:00 до 06:00, будет организована работа городского наземного транспорта с интервалом движения 30 минут по следующим маршрутам:

автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154;

троллейбус № 46.

Напомним, в Петербурге ко Дню города также ограничат движения транспорта по некоторым улицам. Приводим расписание, когда и какие именно из них будут перекрыты.