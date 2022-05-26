В ночь на воскресенье в Петербурге будет работать метро. Как еще изменится работа транспорта из-за Дня города?

Из-за Дня города, который отмечается в Петербурге 27 мая, а также других праздничных мероприятий изменится работа общественного транспорта. Круглосуточная работа метро и запуск ночных автобусов — рассказываем обо всех изменениях.
В ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 мая, петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Движение поездов в ночное время будет осуществляться с увеличенными интервалами.
С 02:00 до 04:30 в кассах и автоматах, расположенных в вестибюлях станций метрополитена, можно будет приобрести только жетоны за наличный расчет. При этом оплатить проезд в турникетах можно будет всеми видами действующих проездных билетов или банковской картой.
Также в ночь с 28 на 29 мая, а именно в период с 00:00 до 06:00, будет организована работа городского наземного транспорта с интервалом движения 30 минут по следующим маршрутам:
- автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154;
- троллейбус № 46.
Напомним, в Петербурге ко Дню города также ограничат движения транспорта по некоторым улицам. Приводим расписание, когда и какие именно из них будут перекрыты.
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