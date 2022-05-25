В Петербурге ко Дню города ограничат движение транспорта. Приводим расписание

Так, 27 мая с 09.00 до 11.00 временное ограничение движения транспорта вводят по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади. В это время будет проходить торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому.

Также с 00.00 27 мая до 02.00 29 мая автомобилям запретят передвигаться по площади Островского и улице Зодчего Росси. Там будет проходить фестиваль мороженого. А с 00.00 27 мая до 02.00 29 мая будет запрещена остановка транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова.

Помимо этого, 27 мая с 00.00 до 22.00 перекроют движение и запретят остановку машин по Итальянской улице от Садовой до Манежной площади, на Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома №4.