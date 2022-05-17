МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 мая в Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В прибрежных районах порывы могут доходить до 15 метров в секунду.

Сотрудники ведомства рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж. Или, если его нет, поставить автомобиль подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов просят обходить рекламные щиты на улице, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, в Петербурге самое холодное 17 мая за последние 10 лет. Воздух прогреется максимум до +11 градусов. Однако синоптики обнадеживают: потепление может наступить уже с завтрашнего дня.