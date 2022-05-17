В Петербурге ожидается самое холодное 17 мая за последние 10 лет наблюдений

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в Петербурге будет облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Днем воздух прогреется до +9 градусов — на два больше, чем ночью. Атмосферное давление будет повышаться.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, похолодание достигло своего пика. В городе температура будет +9…+11 градусов, в области +8…+13 градусов. Эти показатели на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

«Сегодня Северная столица останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди», — пишет Леус.

По данным «Яндекс.Погода», сегодня в Петербурге будет самое холодное 17 мая за 10 лет наблюдений. «Ожидается, что термометр покажет +7 градусов. Будет ощущаться как +3 градуса, влажность воздуха повышенная — 74%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер слабый — 5,2 м/с, с порывами до 11,4 м/c», — отмечается в сообщении.

А главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что потепление начнется уже на этой неделе. В среду прекратятся дожди, а с четверга «дневные температуры повысятся до +14 градусов, а потом будут и выше».