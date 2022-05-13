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Власти Петербурга одобрили снос восьми исторических зданий ради нового моста через Неву

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) показал результаты экспертизы, одобряющей снос восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны, пишет «Деловой Петербург».

Shutterstock.com

Согласно документу, при проведении мероприятий, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», допускается снос (демонтаж) восьми исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны: дома №44, 48, 54, 56, 60, 68, 69В и 71.

Здания демонтируют ради строительства съезда с проектируемого Большого Смоленского моста через Неву. При этом градозащитники пытались сохранить исторические здания. В первую очередь их волновала судьба дома №54, где в 1920-е годы находилась школа, в которой училась Ольга Берггольц. Активисты даже подготовили свой вариант съезда, который позволил бы сохранить целый квартал исторических зданий.

«Мы подадим замечания к акту экспертизы, но пока никаких практических шагов по нашим предыдущим обращениям мы не видим. Это говорит о том, что инициаторы проекта, с учетом того, что осталось совсем немного времени, хотят все-таки протащить все это, а дальше уже ссылаться на поправку в закон», — прокомментировал решение зампред петербургского ВООПИиК Александр Кононов.

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