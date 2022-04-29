В Смольном назвали условие строительства второго терминала Пулково

По его словам, сейчас особой потребности в дополнительных помещениях для приема воздушных судов нет. Чтобы начать строительство, нужно принимать по 20 млн человек в год в воздушной гавани.

«Мы в 2019 и 2021 годах подошли к ковенанте 20 млн пассажиров в год, которая дает отсчет для строительства нового терминала, но предполагаем, что в этом году по понятным причинам пассажиропоток будет снижен», — заявил вице-губернатор.

Соколов считает, что сокращение пассажиропотока произойдет в основном за счет зарубежных направлений. Чиновник добавил, что полностью от планов по строительству терминала Петербург не отказывается. Планировалось, что строительство нового терминала начнется в 2022-2023 годах. Объем инвестиций в проект ранее оценивали в 60-70 млрд рублей.

Напомним, петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов». Власти рассматривают возможность сноса Терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.