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Смольный назвал дату проведения «Алых парусов»

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Смольный озвучил дату проведения праздника выпускников школ «Алые паруса». Он должен пройти 24 июня в Петербурге, сказано в проекте постановления правительства.

Shutterstock.com

В документе уточняется, что на организацию праздника планируют потратить около 35 млн рублей. В Смольном также пообещали провести трансляцию мероприятия в прямом эфире. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Напомним, в прошлом году праздник «Алые паруса» проходил в особых условиях пандемии коронавируса. Выпускникам не разрешили пригласить с собой родителей. Отмечается, что на сегодняшний день ряд коронавирусных ограничений снято, однако масочный режим так и не был отменен.

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