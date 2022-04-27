Смольный назвал дату проведения «Алых парусов»

Смольный озвучил дату проведения праздника выпускников школ «Алые паруса». Он должен пройти 24 июня в Петербурге, сказано в проекте постановления правительства.
В документе уточняется, что на организацию праздника планируют потратить около 35 млн рублей. В Смольном также пообещали провести трансляцию мероприятия в прямом эфире. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Напомним, в прошлом году праздник «Алые паруса» проходил в особых условиях пандемии коронавируса. Выпускникам не разрешили пригласить с собой родителей. Отмечается, что на сегодняшний день ряд коронавирусных ограничений снято, однако масочный режим так и не был отменен.
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