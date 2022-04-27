Смольный назвал дату проведения «Алых парусов»

В документе уточняется, что на организацию праздника планируют потратить около 35 млн рублей. В Смольном также пообещали провести трансляцию мероприятия в прямом эфире. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Напомним, в прошлом году праздник «Алые паруса» проходил в особых условиях пандемии коронавируса. Выпускникам не разрешили пригласить с собой родителей. Отмечается, что на сегодняшний день ряд коронавирусных ограничений снято, однако масочный режим так и не был отменен.