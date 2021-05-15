Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет в очном формате

Также уже известна дата проведения «Алых парусов» — 25 июня. Ранее власти Петербурга отмечали, что формат и места проведения «Алых парусов» в 2021 году будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки.

Напомним, в 2020 году пандемия коронавируса не позволила выпускникам собраться вместе — праздник состоялся в телевизионном формате. А его главный символ, бриг «Россия», отправился по акватории Финского залива.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.