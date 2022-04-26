«Никольские ряды» назвали дату открытия летнего сезона

Кроме того, в этом сезоне гостей ждут серия тематических ярмарок с известными гастрономическими и ресторанными проектами города, фермерами и локальными производителями.

Также в «Никольских рядах» открывается гольф-клуб. Его главная задача — «выйти за рамки привычного» и «сделать гольф доступным». Ежедневно в гольф-клубе будут обучать правилам гольф-этикета, а также игры в мини-гольф и паттинг-гольф. Каждую неделю здесь будут проводить клубные турниры, два раза в неделю — коммерческие.

Также в гольф-клубе можно будет проводить корпоративные мероприятия, семейные праздники или дни рождения. Кроме того, здесь можно будет организовать спортивные турниры по мини-гольфу, взять индивидуальные занятия с инструктором или уроки помощи в адаптации к большому гольфу.

Помимо этого, запланирована культурная программа для детей и взрослых: открытые лекции, мастер-классы, гольф-турниры, концерты, танцевальные вечера. Вход в Никольский двор также, как и зимой, останется свободным для всех желающих.

Официальный старт летнего сезона в «Никольских рядах» запланирован 30 апреля в 10:00.