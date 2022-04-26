«Никольские ряды» назвали дату открытия летнего сезона

«Никольские ряды» готовятся к открытию после сезонной реконструкции. Гостей ждут уже 30 апреля. В обновленное общественное пространство вернут арт-объект «Триумфальная арка» и летнюю эстраду. А еще для посетителей открывается новое развлечение — гольф-клуб под открытым небом. Рассказываем о новых активностях в «Никольских рядах».
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе общественного пространства, на своем месте останется центральный арт-объект двора — Триумфальная арка и летняя эстрада, где будут выступать музыканты. Там же обещают проводить мастер-классы по танцам, творческим занятиям и лекции.
Большую катальную горку переформатируют в зеленый амфитеатр на 100 посадочных мест с атмосферным видовым баром на самом верху. По традиции, в центре двора расположат фуд-корты с разнообразной кухней и летний маркет с новыми резидентами. К примеру, в этом году во дворе «Никольских рядов» можно будет встретить проекты Bao Mochi, «Мадам Вонг», «Дача», O’Hooligans, Jimmy Jimmy и других.
Кроме того, в этом сезоне гостей ждут серия тематических ярмарок с известными гастрономическими и ресторанными проектами города, фермерами и локальными производителями.
Также в «Никольских рядах» открывается гольф-клуб. Его главная задача — «выйти за рамки привычного» и «сделать гольф доступным». Ежедневно в гольф-клубе будут обучать правилам гольф-этикета, а также игры в мини-гольф и паттинг-гольф. Каждую неделю здесь будут проводить клубные турниры, два раза в неделю — коммерческие.
Также в гольф-клубе можно будет проводить корпоративные мероприятия, семейные праздники или дни рождения. Кроме того, здесь можно будет организовать спортивные турниры по мини-гольфу, взять индивидуальные занятия с инструктором или уроки помощи в адаптации к большому гольфу.
Помимо этого, запланирована культурная программа для детей и взрослых: открытые лекции, мастер-классы, гольф-турниры, концерты, танцевальные вечера. Вход в Никольский двор также, как и зимой, останется свободным для всех желающих.
Официальный старт летнего сезона в «Никольских рядах» запланирован 30 апреля в 10:00.
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