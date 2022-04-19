В «Никольских рядах» открывается гольф-клуб под открытым небом

В «Никольских рядах» открывается гольф-клуб. Его главная задача — «выйти за рамки привычного» и «сделать гольф доступным». Рассказываем о новой активности в общественном пространстве на Садовой улице.
Как рассказали «Собака.ru» в «Никольских рядах», ежедневно в гольф-клубе будут обучать правилам гольф-этикета, а также игры в мини-гольф и паттинг-гольф. Каждую неделю здесь будут проводить клубные турниры, два раза в неделю — коммерческие.
Также в гольф-клубе можно будет проводить корпоративные мероприятия, семейные праздники или дни рождения. Кроме того, здесь можно будет организовать спортивные турниры по мини-гольфу, взять индивидуальные занятия с инструктором или уроки помощи в адаптации к большому гольфу.
Гольф-клуб в «Никольских рядах» откроется 30 апреля и будет работать до 3 октября с 10:00 до 22:00. С понедельника по пятницу 30 минут игры обойдутся в 300 рублей, 60 минут — в 500. В субботу и воскресенье, а также праздничные дни полчаса игры будут стоить 400 рублей, час — 600.
Стоимость часовой индивидуальной тренировки с инструктором составит 1 тысячу рублей. Стоимость клубной карты на сезон-2022 с 1 мая по 3 октября — 15 тысяч рублей.
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