В «Никольских рядах» открывается гольф-клуб под открытым небом

Как рассказали «Собака.ru» в «Никольских рядах», ежедневно в гольф-клубе будут обучать правилам гольф-этикета, а также игры в мини-гольф и паттинг-гольф. Каждую неделю здесь будут проводить клубные турниры, два раза в неделю — коммерческие.

Также в гольф-клубе можно будет проводить корпоративные мероприятия, семейные праздники или дни рождения. Кроме того, здесь можно будет организовать спортивные турниры по мини-гольфу, взять индивидуальные занятия с инструктором или уроки помощи в адаптации к большому гольфу.