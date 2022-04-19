18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В «Никольских рядах» открывается гольф-клуб под открытым небом

Поделиться:

В «Никольских рядах» открывается гольф-клуб. Его главная задача — «выйти за рамки привычного» и «сделать гольф доступным». Рассказываем о новой активности в общественном пространстве на Садовой улице.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Никольских рядов»

Как рассказали «Собака.ru» в «Никольских рядах», ежедневно в гольф-клубе будут обучать правилам гольф-этикета, а также игры в мини-гольф и паттинг-гольф. Каждую неделю здесь будут проводить клубные турниры, два раза в неделю — коммерческие.

Также в гольф-клубе можно будет проводить корпоративные мероприятия, семейные праздники или дни рождения. Кроме того, здесь можно будет организовать спортивные турниры по мини-гольфу, взять индивидуальные занятия с инструктором или уроки помощи в адаптации к большому гольфу.

Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Никольских рядов»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Никольских рядов»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Никольских рядов»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Никольских рядов»
Все фотографии предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Никольских рядов»

Гольф-клуб в «Никольских рядах» откроется 30 апреля и будет работать до 3 октября с 10:00 до 22:00. С понедельника по пятницу 30 минут игры обойдутся в 300 рублей, 60 минут — в 500. В субботу и воскресенье, а также праздничные дни полчаса игры будут стоить 400 рублей, час — 600.

Стоимость часовой индивидуальной тренировки с инструктором составит 1 тысячу рублей. Стоимость клубной карты на сезон-2022 с 1 мая по 3 октября — 15 тысяч рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: