Синоптик: антициклон, принесший тепло в Петербург, покидает регион

По словам специалиста, на смену антициклону, который направляется в северную Атлантику, придет серия циклонов. Из-за этого до конца месяца в городе будет холодно.

«Уже завтра днем первая депрессия Renate приблизится к Санкт-Петербургу, и вечером ждем дождь», ,— отметил Колесов. Он также добавил, что похолодание может сохраниться и в период первых майских праздников.