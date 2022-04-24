Синоптик: антициклон, принесший тепло в Петербург, покидает регион

Антициклон Spiro, который согревал Петербург в течение недели, покидает регион в это воскресенье. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По словам специалиста, на смену антициклону, который направляется в северную Атлантику, придет серия циклонов. Из-за этого до конца месяца в городе будет холодно.
«Уже завтра днем первая депрессия Renate приблизится к Санкт-Петербургу, и вечером ждем дождь», ,— отметил Колесов. Он также добавил, что похолодание может сохраниться и в период первых майских праздников.
Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня вечером пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, скорость северо-восточного ветра — 5–10 метров в секунду.
А какую погоду стоит ожидать петербуржцам летом? На этот вопрос также ответил ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Спойлер: аномальной жары, как в прошлом году, не будет.
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