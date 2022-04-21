Какой будет погода в Петербурге этим летом? Вот прогноз главного синоптика города

«Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, летом Петербург ждут температуры или близкие к норме, или даже чуть ниже. Скорее всего, в июне погоду определит антициклон, из-за чего может быть теплее нормы и с дефицитом осадков», — приводит «Петербургский дневник» прогноз Колесова на первый месяц календарного лета.

В июле и августе синоптики ожидают привычные для лета в Петербурге температуры — уже можно сказать, что горожане с большей долей вероятности не будут страдать от сильной жары. Что касается осадков, то они, по прогнозам синоптиков, будут в пределах нормы. «Предварительно можно сказать, что прошлогодняя жара предстоящим летом повториться не должна», — резюмировал Колесов.