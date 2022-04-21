Какой будет погода в Петербурге этим летом? Вот прогноз главного синоптика города

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какой будет погода в городе этим летом. Будет ли жара? А осадки ожидаются? Публикуем прогноз.
«Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, летом Петербург ждут температуры или близкие к норме, или даже чуть ниже. Скорее всего, в июне погоду определит антициклон, из-за чего может быть теплее нормы и с дефицитом осадков», — приводит «Петербургский дневник» прогноз Колесова на первый месяц календарного лета.
В июле и августе синоптики ожидают привычные для лета в Петербурге температуры — уже можно сказать, что горожане с большей долей вероятности не будут страдать от сильной жары. Что касается осадков, то они, по прогнозам синоптиков, будут в пределах нормы. «Предварительно можно сказать, что прошлогодняя жара предстоящим летом повториться не должна», — резюмировал Колесов.
Согласно долгосрочному прогнозу погодного центра «Фобос», после первой недели мая в Петербурге начнется постепенный прогрев. Выше 20 градусов тепла столбики поднимутся уже 13 мая — в этот день ожидается до +21 градуса. В начале июне и город придет настоящее лето: например, 4 июня воздух прогреется до +28 градусов.
Также Колесов дал прогноз на ближайшее время. Так, основной температурный фон в третьей декаде апреля составит около 15 градусов тепла, хотя иногда столбики термометров будут подниматься до отметки в +17. Несмотря на прогноз, «возвращение холодов исключать нельзя. «Например, когда южный циклон проходит через Москву, в Петербурге дует северный ветер, в связи с чем может случиться заток холодного воздуха. Но, думаю, эти случаи будут единичными», — объяснил синоптик.
Точный прогноз на майские праздники синоптиками пока не составлен. Предположительно, в Петербург может прийти волна холода, как это бывает практически ежегодно в начале мая.
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