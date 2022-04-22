В Петербурге стартовал сезон фонтанов

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, специалисты «Водоканала» и «Ленсвета» «сделали жителям подарок к 1 мая — прекрасный фонтан, украшенный подсветкой». Пока что сооружение безымянное — придумать название возрожденному фонтану у здания библиотеки Беглов предложил петербуржцам. «Важно, чтобы у фонтана было красивое название — рядом Парк Победы», — заявил он. Предложить свои названия горожане могут на странице губернатора во ВКонтакте.

С запуском фонтана возле РНБ на Московском проспекте, который состоялся в минувший четверг, 21 апреля, был дан старт сезону фонтанов. Уже сегодня в городе заработает еще 61 сооружение, а 1 мая — пять музыкально-фонтанных комплексов.

Фонтан перед Российской национальной библиотекой был построен в 1984 году. Как отмечают в Смольном, долгие годы он не работал и находился в аварийном состоянии. Специалисты петербургского «Водоканала» начали реконструкцию в июле 2021 года, разработали «уникальную концепцию внешнего вида» и водной картины объекта. «При этом он гармонично вписался в сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте», — резюмировали в администрации города.

Пока Летний сад закрыт на просушку, но уже скоро он вновь откроется для посетителей. Практически одновременно будут запущены фонтаны — рассказываем, когда именно.