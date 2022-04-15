Когда в Летнем саду заработают фонтаны? Названа дата

Как пишет «Петербургский дневник», фонтаны в Летнем саду запустят уже на майских праздниках. Предварительные даты открытия сезона фонтанов — 7 или 8 мая, однако «могут быть изменения».

Сейчас Летний и Михайловский сады закрыты на просушку, которая продлится до с 30 апреля. За это время в садах проведут весенние работы по обрезке деревьев и кустарников, прочесыванию газонов, покраске скамеек и деревянных конструкций, ремонту дорожек и многое другое, а в Летнем саду произведут раскрытие скульптуры из футляров.

Специалисты «Водоканала» уже начали приводить в порядок фонтаны. С 11 апреля они проверяют целостность и работоспособность оборудования, проводят промывку фонтанов и фонтанных комплексов при помощи сильного напора воды и щеток, убирают мусор, который скопился в чаше фонтанов после растаявшего снега, проверяют целостность облицовки чаш сооружений. Затем устанавливается необходимое для работы оборудование: насадки, электроборудование и другое. Фонтан заполняется водой, после чего происходит пробный запуск сооружения.