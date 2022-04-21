Фонд друзей балтийской нерпы очистит от мусора берега Финского залива

Субботник пройдет 23 апреля с 11:00 до 14:00. Планируется очистить от мусора берега Финского залива неподалеку от Кронштадта. К участию приглашаются все желающие — «тех, кто твердо решил приехать, самостоятельно, кстати», просят написать в личные сообщения одному из основателей Фонда друзей балтийской нерпы Елене Андриевской.

Напомним, в Петербурге начался «весенний нерпоквест» — горожане сообщают о нахождении в Неве маленьких нерпят. В ответ на фотографии с «места событий» петербуржцы указали на скопления мусора у берегов Невы, где наблюдали нерпят. «Кошмар сколько мусора… Бедные малыши. Как бы не запутались в нем или не съели чего…» — отмечали они.

А накануне в Фонд друзей балтийской нерпы поступил первый в этом году тюлень. Малыше обнаружили на подступах к Ленинградской атомной электростанции — к биологам его доставили сотрудники станции: «Серый тюлененок сильно истощен, простужен и поражен паразитами, очень слаб. [...] Будем стараться чтобы помочь малышу», — поделились тогда сотрудники фонда.