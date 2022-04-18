«Исключительно петербургский весенний нерпоквест»: горожане сообщают о нахождении в Неве маленьких нерпят

«Исключительно петербургский весенний нерпоквест продолжается. Сегодня было много сообщений о нерпятах у Володарского моста и у Дворцового моста. Один нерпик вылезал на льдинку, но потом убежал в воду у «Адмиралтейских верфей». В общем, нерпят в Неве сейчас как минимум четверо. Где они находятся и каково их состояние — сказать трудно. Возможно, что кто-то из них будет где-то вылезать на берег или спуски к воде», — сообщили накануне, 17 апреля, в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сотрудники фонда призвали петербуржцев быть внимательными и сообщать им о подобных случаях обнаружения нерпят.

В комментариях петербуржцы указывают на скопления мусора у берегов Невы, где наблюдали нерпят. «Кошмар сколько мусора… Бедные малыши. Как бы не запутались в нем или не съели чего…» — пишут они. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы отмечают, что мусор собирается «преимущественно со льда — то, что за зиму накопилось, теперь плывет в залив».