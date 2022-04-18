«Исключительно петербургский весенний нерпоквест»: горожане сообщают о нахождении в Неве маленьких нерпят

В Петербурге начался «весенний нерпоквест» — горожане сообщают о нахождении в Неве маленьких нерпят. На сегодняшний день в центре города их как минимум четверо. Рассказываем о путешествиях ластоногих.
«Исключительно петербургский весенний нерпоквест продолжается. Сегодня было много сообщений о нерпятах у Володарского моста и у Дворцового моста. Один нерпик вылезал на льдинку, но потом убежал в воду у «Адмиралтейских верфей». В общем, нерпят в Неве сейчас как минимум четверо. Где они находятся и каково их состояние — сказать трудно. Возможно, что кто-то из них будет где-то вылезать на берег или спуски к воде», — сообщили накануне, 17 апреля, в Фонде друзей балтийской нерпы.
Сотрудники фонда призвали петербуржцев быть внимательными и сообщать им о подобных случаях обнаружения нерпят.
В комментариях петербуржцы указывают на скопления мусора у берегов Невы, где наблюдали нерпят. «Кошмар сколько мусора… Бедные малыши. Как бы не запутались в нем или не съели чего…» — пишут они. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы отмечают, что мусор собирается «преимущественно со льда — то, что за зиму накопилось, теперь плывет в залив».
14 апреля петербуржцы заметили «маленького истощенного нерпенка», который плыл по Неве напротив Смольного собора и пытался отдыхать на льдинах. Подобрать его вдали от берега не было возможности, так как он уплывал. «Вполне вероятно, что бедолага выберется где-нибудь отдыхать. Поэтому просим всех, кто сегодня и завтра прогуливается на пространстве от Малохтинской набережной до Троицкого моста, посматривать на спуски к воде», — сообщили тогда в Фонде друзей балтийской нерпы.
На следующий день, 15 марта, нерпенок был замечен на берегу Невы близ угла Кожевенной и Косой линий Васильевского острова. «Малыш выползает на берег и вполне может где-нибудь заночевать. Сегодня в середине дня его видели у Петропавловской крепости. Оцените, кстати, скорость и пространства, преодолеваемые даже слабеньким нерпенком. Так что, если кто-то сегодня и завтра гуляет по берегам Васильевского острова и иных ближайших островов, посматривайте, пожалуйста, на прибойную полосу — вдруг вам и повезет. В этой ситуации можно попытаться схватить нерпенка», — поделились в фонде.
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