В Петербурге заложили первые скоростные катамараны проекта «Котлин»

С параходных рейсов из Петербурга в Кронштадт еще в начале XIX века началась история морских пассажирских перевозок в России. Последние десять лет регулярное водное сообщение с Кронштадтом почти отсутствовало – и возобновили его в прошлом году общими усилиями и компании «Нева Тревел» и проекта «Остров фортов», который уже несколько лет занимается развитием Кронштадта. В сезон навигации от центральных причалов «Сенатская Пристань» и «Зимняя канавка» ежедневно отправляются 4 рейса, которые выполняют модернизированные «Метеоры». В 2021 году они перевезли более 23 000 пассажиров, а к 2025 году, с развитием туристического кластера в Кронштадте, эта цифру планируют увеличить уже до 200 000. Новые катамараны необходимы для обслуживания растущего потока пассажиров и их комфорта на маршруте. В перспективе эти суда смогут связать центр Петербурга со всеми значимыми объектами Невской губы (Стрельна, Петергоф, Морской Фасад, Ломоносов, Лахта, Горская).