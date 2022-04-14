В Петербурге заложили первые скоростные катамараны проекта «Котлин»

Они начнут возить пассажиров уже в 2023 году – по возрожденному маршруту между центром города и парком «Остров фортов» в Кронштадте.
Торжественная церемония закладки первых двух судов состоялась на территории Средне-Невского судостроительного завода – именно там будет строиться серия скоростных пассажирских катамаранов «Котлин». Серийно суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались – впрочем, завод со столетней историей славится своими новаторскими разработками: например, именно здесь впервые стали выпускать корабли и катамараны из стеклопластика и первые в мире суда для Арктической зоны РФ.
Проект разработан проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии», которое учло особенности эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив: катамараны смогут проходить под низкими сводами петербургских мостов и обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Каждое судно сможет вмещать до 200 человек и будет оборудовано для лиц с ограниченными возможностями. Внутри новых катамаранов будет все, за то петербуржцы и гости города раньше полюбили «Метеоры»: панорамное остекление, продуманная планировка, информационно-развлекательная система, кондиционирование и питание на борту. А еще – уникальная смотровая площадка на открытой верхней палубе, с которой можно будет любоваться видами Петербурга.
Выбор названий для новых катамаранов, которые будут работать на водном маршруте между центром города и «Островом фортов», был доверен петербуржцам. В результате народного онлайн-голосования на портале «Фонтанка» победило решение назвать суда в честь легендарных кронштадтских оборонительных сооружений — форт «Кроншлот», форт «Петр Первый», форт «Александр Первый», форт «Тотлебен», форт «Обручев» и форт «Шанц».
«Легендарные кронштадтские форты являются «визитной карточкой» города. Это объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые знают и ценят не только в России, но и за рубежом. Признаться, я рада, что вариант назвать новые скоростные катамараны в честь фортов оказался самым популярным и набрал больше всего голосов. Уже в 2023 году первая пара современных судов проекта «Котлин» выйдет на линию. На их бортах будут красоваться имена фортов, привлекая внимание людей к этим уникальным оборонительным сооружениям и к городу Кронштадту в целом. Это будет способствовать культурному и туристическому развитию территории в интересах кронштадтцев и местного бизнеса», — рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Так будут выглядеть новые катамараны проекта «Котлин».
С параходных рейсов из Петербурга в Кронштадт еще в начале XIX века началась история морских пассажирских перевозок в России. Последние десять лет регулярное водное сообщение с Кронштадтом почти отсутствовало – и возобновили его в прошлом году общими усилиями и компании «Нева Тревел» и проекта «Остров фортов», который уже несколько лет занимается развитием Кронштадта. В сезон навигации от центральных причалов «Сенатская Пристань» и «Зимняя канавка» ежедневно отправляются 4 рейса, которые выполняют модернизированные «Метеоры». В 2021 году они перевезли более 23 000 пассажиров, а к 2025 году, с развитием туристического кластера в Кронштадте, эта цифру планируют увеличить уже до 200 000. Новые катамараны необходимы для обслуживания растущего потока пассажиров и их комфорта на маршруте. В перспективе эти суда смогут связать центр Петербурга со всеми значимыми объектами Невской губы (Стрельна, Петергоф, Морской Фасад, Ломоносов, Лахта, Горская).
Новые катамараны строятся в рамках развития проекта «Остров фортов» и реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота при поддержке Минпромторга России. Заказчиком проекта выступает судоходная компания «Нева Тревел», обладающая самым крупным пассажирским флотом в городе.
В церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК» Василий Бойцов, генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, генеральный директор ООО «Центр развития территорий» Евгений Попов и генеральный директор ООО «Нева Тревел» Юрий Набатов.
Благодаря проекту «Котлин» продолжится развитие туристическо-рекреационного кластера на острове, где прежде уже были открыты музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». К 2024 году планируется закончить реставрацию фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», а до 2026-го в кластере появится Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой, два отеля, многофункциональный спортивный центр, жилые кварталы детскими садами и поликлиникой, а также яхтенный порт на 509 судов с инфраструктурой.
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