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«Севкабель Порт» и «Новую Голландию» свяжет новый водный маршрут

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В Петербурге запустят новые водные маршруты, которые свяжут общественные пространства. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

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Речь идет об общественных пространствах «Севкабель Порт» и «Новая Голландия», а также других городских точках притяжения, классических достопримечательностях и объектах новой культурной и туристской географии.

По словам главы судоходной компании «Нева Тревел» Юрия Набатова, в 2022 году навигация стартует в зависимости  от погодных условий с 8-14 апреля. Так, теплоходы уже полностью готовы к новому сезону.

«Это позволит в навигацию 2022 года полноценно оказывать услуги нашим пассажирам, осуществить полные объёмы перевозок как на экскурсионно-прогулочных маршрутах, так и на скоростных судах», — отметил Набатов.

Напомним, в Петербурге с 28 марта снимают ограничения по заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Помимо этого, сняты ограничения по заполняемости речных трамвайчиков и отменяется запрет на перемещение по палубе.

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