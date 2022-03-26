«Севкабель Порт» и «Новую Голландию» свяжет новый водный маршрут

Речь идет об общественных пространствах «Севкабель Порт» и «Новая Голландия», а также других городских точках притяжения, классических достопримечательностях и объектах новой культурной и туристской географии.

По словам главы судоходной компании «Нева Тревел» Юрия Набатова, в 2022 году навигация стартует в зависимости от погодных условий с 8-14 апреля. Так, теплоходы уже полностью готовы к новому сезону.

«Это позволит в навигацию 2022 года полноценно оказывать услуги нашим пассажирам, осуществить полные объёмы перевозок как на экскурсионно-прогулочных маршрутах, так и на скоростных судах», — отметил Набатов.