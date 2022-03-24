В Петербурге разрешили заполнять на 100% кинотеатры, концертные и театральные залы

Губернатор Петербурга внес изменения в коронавирусное постановление. С 28 марта площадки могут заполняться на 100%. При этом сохраняется условие о максимальном количестве зрителей до 2 тысяч человек.

Также увеличивается численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. Помимо этого, сняты ограничения по заполняемости речных трамвайчиков и отменяется запрет на перемещение по палубе.

Напомним, в Ленобласти вслед за Петербургом разрешили барам и ресторанам работать дольше после смягчения коронавирусных ограничений с 21 февраля.