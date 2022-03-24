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В Петербурге разрешили заполнять на 100% кинотеатры, концертные и театральные залы

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В Петербурге с 28 марта снимают ограничения по заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Об этом сообщили в Смольном.

Shutterstock.com

Губернатор Петербурга внес изменения в коронавирусное постановление. С 28 марта площадки могут заполняться на 100%. При этом сохраняется условие о максимальном количестве зрителей до 2 тысяч человек.

Также увеличивается численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. Помимо этого, сняты ограничения по заполняемости речных трамвайчиков и отменяется запрет на перемещение по палубе.

Напомним, в Ленобласти вслед за Петербургом разрешили барам и ресторанам работать дольше после смягчения коронавирусных ограничений с 21 февраля.

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