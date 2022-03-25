В МЧС предупредили о мокром снеге и порывистом ветре в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщают, что 26 марта в Петербурге ожидается мокрый снег, ветер порывами до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 22 метров в секунду.

Ранее ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Петербурге похолодает. Дожди перейдут в мокрый снег, местами просто снег, а ближе к вечеру на дорогах образуется гололедица. «Ожидается сильный и порывистый ветер», — констатировал синоптик.