По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует североатлантический циклон, выходящий своим центром на северо-запад Скандинавии. В регионе ожидается облачная погода, временами пройдут дожди, по области местами с мокрым снегом.

Температура воздуха сегодня в городе составит +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, в Петербурге похолодает. Дожди перейдут в мокрый снег, местами просто снег, а ближе к вечеру на дорогах образуется гололедица. «Ожидается сильный и порывистый ветер», — констатировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 26 марта, в городе ожидается облачная погода. Пройдут небольшие, местами умеренный осадки — ночью в виде мокрого снега и дождя, днем мокрого и просто снега. Температура в течение суток составит от +1 до +3 градусов. На дорогах вечером будет сложная обстановка.

В воскресенье, 27 марта, ночью в Петербурге будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. В темное время суток пройдет небольшой снег, порывы ветра будут доходить до сильного, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах образуется гололедица, а также по-прежнему сохранится сложная обстановка.