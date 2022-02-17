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В Ленобласти вслед за Петербургом разрешили барам и ресторанам работать дольше после смягчения коронавирусных ограничений

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В Ленобласти ослабляют коронавирусные ограничения. Барам и ресторанам разрешат работать дольше с 21 февраля. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора региона.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Со следующего понедельника заведениям общественного питания, ночным клубам и дискотекам в регионе позволят работать до 2 часов ночи. Однако условия по количеству гостей и наличию у посетителей QR-кодов сохраняются. Досуговые места могут заполняться на 50%, а участники мероприятий обязаны быть в медицинских масках.

Накануне власти в Ленобласти объявили, что ученики с 5 по 11 классы вернутся к очному обучению с 21 февраля. У школьников с 1 по 4 классы каникулы продлятся до 23 февраля. Помимо этого, с 21 февраля в регионе возобновят занятия в кружках и секциях.

Напомним, в Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу. Уже со следующей недели горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а время работы заведений общепита будет продлено.

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