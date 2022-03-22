Сколько россиян боятся потерять работу в ближайшее время? Выяснили аналитики

Согласно результатам опроса аналитического центра НАФИ, которые приводит РБК, в ближайший месяц потерять работу боятся только 8% трудоустроенных россиян. Сильнее всего эта проблема беспокоит москвичей — о страхах лишиться работы сообщили 17% опрошенных жителей столицы — а также самозанятых и фрилансеров (22%).

Среди опрошенных 33% считают, что не лишатся работы в течение месяца. Чаще всего так говорят люди с высоким доходом — 53%, молодежь в возрасте 18-34 года — 41%. Маловероятной потерю работы назвали 54%.

85% россиян уверены в том, что даже если потеряют работу, то так или иначе смогут найти аналогичную должность. При этом 10% уверены, что смогут это сделать легко, 41% — с небольшими усилиями, а 34% — с трудом.

Большинство работающих (87%) пока не сталкивались с какими-либо изменениями, связанными с оплатой труда и трудовым распорядком. О простоях в работе предприятия говорят 8% опрошенных, 4% — о переводе на неполный график работы, 2% — о выходе в отпуск за свой счет по предложению работодателя. Доля тех, кого перевели на неполный или сокращенный график, выше среди москвичей (15%) и тех, кто занимает руководящие позиции (12%).

Сейчас, когда одни компании уходят из России, а другие оказались в сложном экономическом положении, нельзя исключать риск потери работы. Ранее эксперты hh.ru поделились с «Собака.ru» шестью советами о том, что делать, если стало известно о скором сокращении — публикуем их.