Что делать, если стало известно о скором сокращении? Вот 6 советов от HeadHunter

1. Соберите факты для резюме

Это не касается линейного персонала (продавцов, курьеров, комплектовщиков, кассиров) и рабочих — им не нужно тщательно продумывать резюме, достаточно перечислить места работы и должности. А вот офисным и техническим специалистам, особенно руководителям любого уровня, нужно так описать в резюме конкретные навыки и достижения, чтобы выгодно выделиться на фоне других кандидатов.

Просмотрите свои рабочие папки и файлы с отчетами за прошлые годы, чтобы вспомнить:

самые сложные и успешно решенные задачи за время работы;

самые крупные проекты за последние 2-3 года;

ситуации, когда все «пылало», а вы спасли положение;

вообще все, за что можно себя похвалить.

«Запишите все это по пунктам — это основа для резюме. Главное — подумайте, в каких цифрах вы могли бы выразить свои результаты работы. Обычно это ваши KPI, но иногда — еще что-то сверх них. В тех случаях, когда абсолютные цифры подлежат неразглашению, можно показать хотя бы относительные. Например, сумму годовой выручки от продаж, за которые вы отвечали, раскрывать нельзя, а вот назвать процент прироста выручки, который вы обеспечили за год, можно. То же самое — с производственными показателями», — отмечают эксперты HeadHunter.