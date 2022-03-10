Что делать, если стало известно о скором сокращении? Вот 6 советов от HeadHunter

Сейчас, когда одни компании уходят из России, а другие оказались в сложном экономическом положении, нельзя исключать риск потери работы. Эксперты HeadHunter поделились с «Собака.ru» шестью советами о том, что делать, если стало известно о скором сокращении — публикуем их.
1. Соберите факты для резюме
Это не касается линейного персонала (продавцов, курьеров, комплектовщиков, кассиров) и рабочих — им не нужно тщательно продумывать резюме, достаточно перечислить места работы и должности. А вот офисным и техническим специалистам, особенно руководителям любого уровня, нужно так описать в резюме конкретные навыки и достижения, чтобы выгодно выделиться на фоне других кандидатов.
Просмотрите свои рабочие папки и файлы с отчетами за прошлые годы, чтобы вспомнить:
- самые сложные и успешно решенные задачи за время работы;
- самые крупные проекты за последние 2-3 года;
- ситуации, когда все «пылало», а вы спасли положение;
- вообще все, за что можно себя похвалить.
«Запишите все это по пунктам — это основа для резюме. Главное — подумайте, в каких цифрах вы могли бы выразить свои результаты работы. Обычно это ваши KPI, но иногда — еще что-то сверх них. В тех случаях, когда абсолютные цифры подлежат неразглашению, можно показать хотя бы относительные. Например, сумму годовой выручки от продаж, за которые вы отвечали, раскрывать нельзя, а вот назвать процент прироста выручки, который вы обеспечили за год, можно. То же самое — с производственными показателями», — отмечают эксперты HeadHunter.
2. Позаботьтесь о рекомендациях
Раньше рекрутеры отсекали ненадежных кандидатов вопросом о причинах увольнения с прежнего места. Сейчас многие будут списывать причины на кризис, хотя в реальности это не всегда будет так (конфликтные увольнения и расставания с неэффективными сотрудниками, прикрытые приличной формулировкой «по собственному желанию», тоже никуда не исчезнут).
Задача сейчас — упредить такие подозрения. Необходимо заручиться рекомендациями руководителя и других коллег, которые знают вас как хорошего профессионала. Можно попросить и письменные рекомендации, но более современный формат — указать в резюме контакты, по которым рекрутер мог бы связаться напрямую с вашими рекомендателями. Но для этого нужно заранее заручиться согласием рекомендателей на такой звонок.
3. Перепишите резюме и начинайте поиск
Составьте новое резюме или отредактируйте старое. Внесите туда все ценные факты про опыт на последнем месте и упомяните, что готовы предоставить рекомендации. Начинайте искать варианты новой работы сразу, еще до увольнения. Не откладывайте на потом и не делайте паузу на отдых, даже если ваши выплаты при увольнении это позволяют.
4. Установите связи с коллегами
Больше шансов найти работу быстрее у тех, кто задействует все возможные каналы поиска одновременно — в том числе личные связи. «Наверняка сокращают не только вас, но и многих ваших коллег. Кто-то из них может когда-нибудь посоветовать вас на новом месте, если там появится вакансия. Причем посоветовать именно как хорошего профессионала, а не "просто хорошего человека, которому надо помочь"», — отмечают эксперты HeadHunter.
5. Переключайтесь: мир изменился
Чтобы устроиться на работу в ближайшей перспективе, придется подстраиваться под новые реалии. Как отмечают эксперты, больше «нет смысла ориентироваться на прежние условия работы и размеры зарплат — рынок будет не тот, что прежде». «Как раньше действовал человек, который остался без работы? Чаще всего — искал новую в той же сфере по критериям "чтобы не хуже прежней, но в идеале — чтобы лучше". В том числе это касалось зарплатных ожиданий, уровня должности, состава рабочих задач. Многие готовы были подольше побыть в поиске, ожидая вариантов получше. Сейчас придется принять тот факт, что понятие нормы изменилось», — говорят они.
Если в компании грядет массовое сокращение, узнайте, что происходит в вашей отрасли в целом. Не исключено, что такая ситуация там сейчас повсюду. Тогда не стоит искать в ближайшее время новую работу в той же сфере — ориентируйтесь на другую и более устойчивую отрасль. Если нет такой возможности — ищите вариант простой, временной и не требующей квалификации работы с «быстрым входом». «В современном мире не существует понятия «испортить трудовую книжку» — многие в аналогичном положении», — отмечают эксперты.
6. Не опускайте руки
«Это главное правило. Раньше поиск работы приносил плоды тем, кто готов был уделять этому процессу много времени и сил. А сейчас — тем более. Заполнить и разместить резюме, а потом сидеть и ждать звонков — это не поиск работы. Смотрите вакансии каждый день, откликайтесь сами как можно чаще (раньше для получения приглашения на собеседование нужно было сделать не меньше 10 качественных откликов, а сейчас — еще больше). Напишите всем знакомым, что вы в поиске, задействуйте соцсети», — резюмируют эксперты HeadHunter.
Комментарии (0)