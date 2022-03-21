Беглов не стал отменять масочный режим в Петербурге

«Ситуация с коронавирусом в Петербурге меняется к лучшему. За две последние недели госпитализация снизилась на 47%. Число активных больных — на 42%. Но это не значит, что можно пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Маски и социальная дистанция в общественных местах остаются жизненной необходимостью», — заявил Беглов.

Напомним, в Москве и Подмосковье уже отменили масочный режим. Средства индивидуальной защиты можно не носить с 15 марта. Рассказываем, какие еще коронавирусные меры больше не действуют в столичном регионе.