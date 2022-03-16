Температура выше нормы и высокое атмосферное давление: какая погода ждет петербуржцев в ближайшие дни?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 марта, Петербург останется на западной периферии обширного антициклона. Он сохранит относительно малооблачную и сухую погоду с температурой на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Воздух в городе сегодня прогреется до +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 779 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

Четверг, по прогнозу Леуса, не принесет в Петербург заметных перемен в погоде.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 17 марта, в Петербурге обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит -4…-6 градусов, местами до -8, днем +4…+6, на побережье Финского залива местами до +2. Атмосферное давление продолжит слабо повышаться.

Пятница, 18 марта, в городе также пройдет без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит -3…-5 градусов, местами до -7, днем +5…+7, на побережье залива в этот день ожидается до +2. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а днем начнет понижаться.

Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе россиян ждет «удивительная и нестандартная» погода. На юге страны и в умеренных широтах она будет холодной, а на севере — ровно наоборот.