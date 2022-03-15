Синоптики прогнозируют «удивительную и нестандартную» погоду в России на этой неделе

На этой неделе россиян ждет «удивительная и нестандартная» погода. На юге страны и в умеренных широтах она будет холодной, а на севере — ровно наоборот.
Глава Гидрометцентра России — о погоде в России на этой неделе, цитата по ТАСС:
В течение этой недели на территории страны удивительная ситуация: от западных до восточных границ будет оказывать влияние на погоду мощный антициклон. Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах — выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4-8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше нормы на 6-12 градусов.
По словам Вильфанда, такое распределение температурных аномалий приведет к тому, что на юге и севере европейской части страны температура будет одинаковая. Температурный фон ожидается в среднем от -2 до +4 градусов на всей европейской части России. Минимальные показатели будут зафиксированы в диапазоне от -4 до -8 градусов.
Наиболее заметные отрицательные аномалии до 7-8 градусов ожидают Поволжье, Урал, юг Красноярского края, Иркутскую область. Высокие положительные аномалии до 15 градусов выше нуля ожидают Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр.
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