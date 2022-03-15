Синоптики прогнозируют «удивительную и нестандартную» погоду в России на этой неделе

По словам Вильфанда, такое распределение температурных аномалий приведет к тому, что на юге и севере европейской части страны температура будет одинаковая. Температурный фон ожидается в среднем от -2 до +4 градусов на всей европейской части России. Минимальные показатели будут зафиксированы в диапазоне от -4 до -8 градусов.

Наиболее заметные отрицательные аномалии до 7-8 градусов ожидают Поволжье, Урал, юг Красноярского края, Иркутскую область. Высокие положительные аномалии до 15 градусов выше нуля ожидают Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр.