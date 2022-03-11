Станцию метро «Кудрово» хотят разместить возле ТЦ «Мега-Дыбенко»

В проекте также есть планировка территории для электродепо «Правобережное», на базе которого будет открыта станция метро «Кудрово».

Депо будет занимать 608 квадратных метров, оно рассчитано на прием до 48 пар поездов ежечасно. Планируется, что депо разместят рядом с ТЦ «МЕГА» вдоль Мурманского шоссе. На станции метро будет два вестибюля, к которым будут подведены проезды.

«Проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции «улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» разработан по распоряжению Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово», — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Напомним, в Ленобласти планируют открыть станцию метро «Кудрово» в 2029 году. Власти также рассчитывают построить еще станции метро в двух региональных города. Однако пока эти планы находятся на стадии разработки.