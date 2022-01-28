В Смольном назвали дату открытия станции метро «Кудрово». Рассказываем, когда это произойдет

«На территории Ленинградской области в планах по строительству ближайших — это станция [метро] в Кудрово. Мы с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры [Петербурга] этот вопрос прорабатываем. К 2029 году пока по тем планам, которые сейчас сверстаны, [рассчитываем на] окончание строительства станции метро в Кудрово», — сообщил он.

Также Присяжнюк поделился, что в Ленобласти хотят построить еще станции метро в двух региональных города. Однако пока эти планы находятся на стадии разработки.

Напомним, власти Петербурга в январе называли сроки запуска строительства метро в Кудрово. Оно начнется в 2023 году. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал во время совместного заседания членов правительства Петербурга и Ленинградской области.

Также Александр Беглов заявлял, что шесть станций метро могут открыть в Петербурге в 2024 году при дополнительных инвестициях в 130 миллиардов рублей. Одна из них — в Кудрово.