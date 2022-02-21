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Метеопредупреждение: в Петербург придет мощный снегопад, на дорогах — гололедица

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В главном управлении МЧС по Петербургу снова предупреждают об ухудшении погоды. Сильный снегопад придет в город уже 22 февраля. А на дорогах будет образовываться гололедица.

Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 22 февраля, в Петербурге ожидается местами сильный снег. На дорогах гололедица. Водителей просят быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, новую неделю Петербург начинает с новым циклоном. В городе по-прежнему будет немного выше нуля, но ненадолго.

В ночь на вторник, по прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, будет ветрено, местами пройдут сильные осадки, днем «временами мокрый снег и по-прежнему немного выше нуля градусов». Ветер переменный слабый с переходом к умеренному. Температура воздуха ночью от 0 до -2, днем от 0 до +2. На дорогах образуются снежные заносы.

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