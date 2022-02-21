Облака, снег и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

«Сегодня Северная столица окажется в передней части очередного североатлантического циклона, названного нашими британскими коллегами «Франклин» (или «Антония» по немецкой версии). Выходя своим центром на север Балтийского моря, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег, и ближе к вечеру сделает порывистым ветер. На дорогах и тротуарах возможна гололедица», — рассказал о погоде на понедельник, 21 февраля, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе от 0 до +2, по области -2…+3. Ветер ожидается восточный, южный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В ночь на вторник, по прогнозу Леуса, будет ветрено, местами пройдут сильные осадки, днем «временами мокрый снег и по-прежнему немного выше нуля градусов».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 22 февраля, в Петербурге ожидается снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Ветер переменный слабый с переходом к умеренному. Температура воздуха ночью от 0 до -2, днем от 0 до +2. На дорогах образуются снежные заносы.

В среду, 23 февраля, ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер в течение дня умеренный. Температура воздуха в темное время суток составит -3…-5 градусов, в пригородах до -8, днем -1…-3. На дорогах в этот день образуется гололедица.