«Наледь на тротуарах не скалывают»: Петербург занял последнее место по качеству уборки снега в России

По словам экспертов, средний балл за уборку снега оказался невысоким во всех городах-миллионниках. Однако респонденты чаще всего хвалили уборку снега в Красноярске (3,13 балла из 5), Казани (3,12 балла) и Омске (2,99 балла). Москва оказалась на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Жители столицы довольны уборкой центральных улиц, но их не устраивает количество снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Также прозвучал традиционный упрек к коммунальщикам — обилие используемых реагентов.

Петербург, который прославился этой зимой мусорным и снежным коллапсами, оказался аутсайдером в рейтинге и не дотянул даже до двойки — 1,92 балла из 5. Среди основных претензий: «Наледь на тротуарах не скалывают»; «Песок насыпан на воду, по итогу превращен в арт-песок»; «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш».