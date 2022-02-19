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«Наледь на тротуарах не скалывают»: Петербург занял последнее место по качеству уборки снега в России

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Петербург и Волгоград оказались на последних местах в рейтинге по качеству уборки снега в городах России. Результаты социологического опроса предоставил «Собака.ru» сервис по поиску работы SuperJob.

Alexander Chizhenok/Shutterstock

По словам экспертов, средний балл за уборку снега оказался невысоким во всех городах-миллионниках. Однако респонденты чаще всего хвалили уборку снега в Красноярске (3,13 балла из 5), Казани (3,12 балла) и Омске (2,99 балла). Москва оказалась на пятой строке рейтинга с 2,93 балла. Жители столицы довольны уборкой центральных улиц, но их не устраивает количество снега на крышах домов, во дворах, на тротуарах и остановках. Также прозвучал традиционный упрек к коммунальщикам — обилие используемых реагентов.

Петербург, который прославился этой зимой мусорным и снежным коллапсами, оказался аутсайдером в рейтинге и не дотянул даже до двойки — 1,92 балла из 5. Среди основных претензий: «Наледь на тротуарах не скалывают»; «Песок насыпан на воду, по итогу превращен в арт-песок»; «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш».

В опросе, который проходил с 9 января по 18 февраля, приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников, в том числе и петербуржцы.

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