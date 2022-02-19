В Ленобласти скорая застряла в снегу. Прокуратура проверит уборку дорог в Каменке

В поселке Каменка в Ленобласти машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за сугробов. Как пишет издание 47news, медикам пришлось пешком добираться до квартиры местного жителя.
«Машина не смогла доехать, застряла за несколько домов до нашего. Там высота сугробов огромная. Врачам пришлось пешком идти до подъезда два дома», — рассказала Юлия, вызвавшая скорую своему 56-летнему отцу. По ее словам, медики после оказания помощи вместе с очевидцами доставали автомобиль из снега.
Сегодня, 19 февраля, сотрудники прокуратуры сообщили о том, что организовали выездную проверку после новости о происшествии в поселке Каменка. По данным 47news, в настоящее время дороги чистят.
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