В Ленобласти скорая застряла в снегу. Прокуратура проверит уборку дорог в Каменке

«Машина не смогла доехать, застряла за несколько домов до нашего. Там высота сугробов огромная. Врачам пришлось пешком идти до подъезда два дома», — рассказала Юлия, вызвавшая скорую своему 56-летнему отцу. По ее словам, медики после оказания помощи вместе с очевидцами доставали автомобиль из снега.

Сегодня, 19 февраля, сотрудники прокуратуры сообщили о том, что организовали выездную проверку после новости о происшествии в поселке Каменка. По данным 47news, в настоящее время дороги чистят.