Фонд друзей балтийской нерпы и «Водоканал» реконструируют бассейный комплекс для тюленей

Работы по строительству бассейного комплекса для тюленей проводятся с декабря 2021 года, средства на них выделил «Водоканал», который на протяжении девяти лет поддерживает деятельность Фонда друзей балтийской нерпы и оказывает помощь редким морским млекопитающим Финского залива и Ладожского озера.

С 2014 года, за семь сезонов бассейном реабилитации в комплексе была оказана помощь более чем 130 тюленятам. Из-за возвращения к людям ладожских нерпят Крошика и Шлиссика наружные бассейны пришлось эксплуатировать круглогодично, хотя изначально они для этого не предназначались. Все это привело к необходимости реконструировать комплекс.

«За годы интенсивной и очень напряженной работы центра многие материалы и оборудование износились, что-то сломалось и требует замены. Кроме того, для дальнейшего оказания помощи краснокнижным пациентам фонда на самом высоком уровне, необходима полная реконструкция и усовершенствование сооружений. При этом будет учтен и наш необычный опыт, полученный за годы работы Фонда друзей балтийской нерпы», — отметили биологи.

Несмотря на большой объем и сложность восстановительных работ, ремонт бассейнов и вольеров должен быть закончен в марте 2022 года — чтобы к началу сезона размножения животных центр снова смог спасать редких морских обитателей в тех случаях, когда они нуждаются в помощи человека.