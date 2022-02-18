Как сообщает пресс-служба прокуратуры, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, частичное обрушение здания бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала произошло вечером 17 февраля. Обломки упали на дерево, которое обрушилось на мимо проходящую девушку, а также задели два автомобиля.

«Красный треугольник» — памятник промышленной архитектуры Петербурга, занимающий обширную территорию между Старо-Петергофским проспектом, Обводным каналом, улицами Розенштейна и Ивана Черных. Ансамбль из более чем 150 заводских корпусов и вспомогательных построек сформировался в период с 1860 по 1917 годы.

Производство принадлежало учрежденной в 1859 году компании «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» гамбургского предпринимателя Фердинанда Краузкопфа. На соседних участках работали шоколадная фабрика швейцарца Морица Конради, завод англо-российской резиновой мануфактуры «Макинтош», бумагопрядильная фабрика купцов Митрофанова и Фёдорова, асбестовый завод и шелковая мануфактура.